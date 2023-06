Inzaghi: "Ragazzi grandiosi, ma così fa male"

(ANSA) - ISTANBUL, 10 GIU - "Abbiamo perso una finale che volevamo vincere. Ho fatto ai miei giocatori i complimenti, sono stati grandiosi. Ma cosi' fa male". Sono le prime parole di Simone Inzaghi, tecnico Inter, dopo la finale Champions persa contro il City. "Mi chiedo ancora come ha fatto la palla a non entrare, sul colpo di testa finale di Lukaku: avrei voluto giocarmi i supplementari", ha aggiunto a Sky. "Abbiamo fatto una stagione positiva, e ora fa male. Abbiamo giocato una finale e vogliamo tornarci, ma giocando come negli ultimi tre mesi" (ANSA).