Il Manchester City vince la Champions League: 1-0 all'Inter

(ANSA) - ISTANBUL, 10 GIU - Il Manchester City batte 1-0 l'Inter nella finale di Istanbul e vince la sua prima Champions League. Per Pep Guardiola è invece la terza da allenatore, ma la prima non sulla panchina del Barcellona.

Il gol decisivo lo realizza Rodri al 23' del secondo tempo.

Buona la prestazione dell'Inter che può recriminare per alcune occasioni da gol che non ha realizzato. (ANSA).