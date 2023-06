Champions: Marotta 'bisogna essere ambiziosi e noi siamo qui'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Bisogna essere ambiziosi e noi siamo qui". Parola dell'ad dell'Inter Beppe Marotta a pochi minuti dal via della finale di Champions contro il City a Istanbul.

"L'Inter ha un palmares di successi, questa è la sesta finale.

Arrivare sul gradino più alto non è semplice, ma - aggiunge Marotta - deve essere l'obiettivo. Nello sport bisogna essere ambizioni e questo ci ha portato a essere qui. I rapporti col City sono ottimi, se consideriamo i soldi che hanno speso il divario è netto, ma noi vogliamo giocarcela fino in fondo" (ANSA).