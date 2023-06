Champions: maledizione De Bruyne, due finali e due ko

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Le finali di Champions League sono una vera e propria maledizione per Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è uscito al 35' della partita contro l'Inter per un problema ad una gamba.

Per il belga è la seconda volta di un'uscita forzata in finale a causa di problemi fisici: la prima volta è stata nel 2021 quando uscì a causa di un colpo ricevuto durante la partita, poi persa 0-1, con il Chelsea. (ANSA).