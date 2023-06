Calcio: Otamendi resta al Benfica fino al 2025

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nicolas Otamendi ha prolungato il suo contratto con il Benfica fino al 2025: lo ha annunciato il club portoghese con una nota pubblicata sul suo sito internet.

Il Benfica ha raggiunto un "accordo" per "estendere il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2025", ha dichiarato il club in una nota. "Continueremo a sognare insieme fino al 2025", ha risposto il giocatore, campione del mondo con l'Argentina, in un video pubblicato sul sito del club.

A breve, secondo i media portoghesi, il Benfica dovrebbe annunciare l'arrivo di un nuovo acquisto, Orkun Kokcu. Il 22enne centrocampista turco del Feyenoord, è già a Lisbona per firmare il contratto. L'importo del trasferimento potrebbe raggiungere i 30 milioni di euro. (ANSA).