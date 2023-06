Calcio: Messi a Pechino accolto dall'entusiasmo dei tifosi

(ANSA) - PECHINO, 10 GIU - Accoglienza da rockstar a Pechino per Lionel Messi, arrivato nella capitale cinese con un jet privato per un'amichevole dell'Argentina. L'attaccante, campione del Mondo 2022, è stato acclamato in aeroporto da centinaia di tifosi esultanti, che hanno scandito "Messi! Messi!", con indosso la maglia a righe biancoazzurre n.10 dell'Albiceleste.

Altre centinaia di persone lo aspettano fuori dal suo hotel, nella parte orientale della capitale cinese, con striscioni in inglese e spagnolo che danno il benvenuto al sette volte Pallone d'Oro.

L'Argentina giocherà un'amichevole contro l'Australia il 15 giugno. L'incontro segnerà il ritorno del calcio internazionale in Cina, dopo tre anni di restrizioni sanitarie che hanno svuotato gli stadi e portato a una cascata di cancellazioni delle competizioni sportive. (ANSA).