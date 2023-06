Calcio: Commisso, 'Stagione positiva anche se perso le finali'

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - ''Per me la stagione è stata molto positiva. In certi aspetti eccellenti. Pure avendo perso le due finali di coppa e aver perso ieri sera quella per lo scudetto Primavera. Tutti dicono che si perde, si perde, si perde. Ma nessuno dice che noi lì ci siamo arrivati. I ragazzi della prima squadra e della Primavera sono stati dei piccoli eroi''. Lo ha detto Rocco Commisso parlando oggi allo stadio Franchi a conclusione di una stagione infinita. ''Abbiamo fatto un grandissimo percorso - ha proseguito il presidente della Fiorentina che lunedì tornerà negli Stati Uniti - Abbiamo perso solo alla fine con l'Inter e con gli 'animali' del West Ham....Ma se andiamo a vedere l'Atalanta non ha fatto le coppe, la Lazio è andata fuori, la Roma ha perso la finale di Europa League ed è uscita dalla Coppa Italia, anche la Juve è stata eliminata dalle coppe''. Poi sulla vicenda che nella finale di Conference a Praga ha visto protagonista Biraghi colpito alla testa dal lancio di un oggetto dal settore dei sostenitori del West Ham: ''Niente ricorso ma quell'episodio ci ha condizionato e qualcuno della Uefa si prenderà la responsabilità di un provvedimento. Ho sentito la Uefa e so che stanno indagando ma non so cosa succederà. I nostri tifosi vengono penalizzati quando sbagliano, dovrebbe accadere altrettanto per gli altri.

Da parte di Ceferin c'era imbarazzo, tutto il mondo ha visto, anche lui ha parlato con il presidente della Premier League'.

Sono orgoglioso e ringrazio intanto i miei giocatori e la mia società per il fair play dimostrato''. (ANSA).