Razzismo nel calcio, Brasile chiede ad Argentina di indagare

(ANSA) - BRASILIA, 09 GIU - Il governo brasiliano chiederà alle autorità argentine di indagare sui gesti razzisti contro il Fluminense avvenuti durante la partita di Copa Libertadores giocata due giorni fa a Buenos Aires contro il River Plate.

"Un altro episodio inaccettabile. Chiederò formalmente l'intervento delle competenti autorità di Giustizia e Sicurezza dell'Argentina", ha annunciato il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza brasiliano, Flávio Dino.

Mercoledì sera, pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro allo stadio Monumental, tifosi del River sono stati sorpresi, tra l'altro, a imitare i movimenti delle scimmie. Gli insulti si erano ripetuti anche per le strade della capitale argentina.

Episodi simili hanno avuto luogo in settimana anche da parte dei tifosi del Newell's Old Boys di Rosario contro i giocatori del Santos.

I fatti si svolgono a poche settimane di distanza dal clamore suscitato dal caso Vinicius Junior in Spagna.

La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha stabilito che la nazionale verdeoro giochi con una divisa nera, in segno di protesta contro il razzismo, nell'amichevole contro la Guinea in programma il 17 a Barcellona. (ANSA).