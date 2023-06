Prandelli, 'se è motivato Italiano resti alla Fiorentina'

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - ''Un consiglio a Italiano? Penso che debba rimanere, è chiaro che deve avere grandi motivazioni e queste Firenze non te le fa mai mancare''. Lo ha detto Cesare Prandelli a margine della consegna del Premio giornalistico 'Alessandro Rialti' a Firenze, nel giardino di Campo di Marte.

''Vincenzo allena questa squadra da due anni, ricominciando per il terzo diventa tutto più chiaro. Lui può diventare un punto di riferimento importante - ha proseguito l'ex ct della nazionale ed ex allenatore fra gli altri della Fiorentina - Tutto, ripeto, dipende dalle motivazioni. Se vuol continuare su questa strada, su questo progetto molto interessante allora gli consiglio di rimanere. Qui c'è la certezza che ha già dimostrato''.

Intanto sarebbe in corso un incontro fra lo stesso Italiano, nel mirino del Napoli, e il dg viola Joe Barone, mentre per domani alle 11 allo stadio il presidente Rocco Commisso ha indetto una conferenza stampa prima del rientro negli Stati Uniti programmato per il 12 giugno. (ANSA).