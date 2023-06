Nations League: azzurri chiudono pre-ritiro in Sardegna

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Si è chiuso con una partitella amichevole contro la Primavera del Cagliari il pre-ritiro dell'Italia di Mancini che ha scelto la Sardegna per la prima parte della preparazione della Nations League. Gli azzurri hanno realizzato 12 gol: tre gol di Raspadori e doppiette per Retegui, Chiesa e Zaniolo. A segno anche Pellegrini, Immobile e Locatelli.

Dopo un paio di giorni di riposo, gli azzurri si ritroveranno domenica pomeriggio a Coverciano, dove da lunedì torneranno ad allenarsi in vista delle finali di Nations League.

Rispetto al pre-ritiro non ci saranno Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, mentre si aggregheranno al gruppo i cinque calciatori dell'Inter: Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella sono impegnati domani sera a Istanbul nella finale di Champions League.

Il Forte Village di Santa Margherita di Pula due anni fa aveva ospitato la nazionale all'inizio del lungo percorso che l'avrebbe poi portata fino al trionfo di Euri 2020. Ieri, inoltre, i rappresentanti delle aziende partner della Figc hanno partecipato al consueto workshop organizzato dalla Federazione con le aziende che sostengono la Nazionale. (ANSA).