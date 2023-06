Inzaghi, 'lotteremo su ogni centimetro per fare la storia'

(ANSA) - ISTANBUL, 09 GIU - "Il Manchester City in questo momento è la squadra più forte del mondo, ma siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui e, con una concentrazione incredibile, sapremo di dover limitare gli errori, per contrastare un'avversaria così forte. Domani abbiamo una grandissima opportunità di scrivere la storia. Sarà difficilissimo, ma ci proveremo". Così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League Manchester City-Inter.

