Genoa, il primo colpo di mercato è il riscatto di Martinez

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Josep Martinez sarà il portiere del Genoa anche in serie A. Il club rossoblù, neopromosso, ha annunciato di aver ufficializzato il riscatto del cartellino acquistandolo a titolo definitivo dai tedeschi del Lipsia.

Il portiere spagnolo era arrivato in prestito dalla Germania, dove aveva esordito anche in Champions league, la scorsa estate e dopo un avvio di stagione difficile aveva svoltato nella partita di Bari del 26 dicembre scorso salvando la vittoria in pieno recupero su un colpo di testa ravvicinato di Salcedo con 39° di febbre. Da quel momento si era imposto come portiere titolare relegando Semper in panchina e inanellando una serie di risultati positivi culminati nelle 8 gare casalinghe consecutive senza subire reti.

In totale su 30 presenze il portiere spagnolo in ben 17 occasioni ha mantenuto la propria porta inviolata. (ANSA).