Champions: Lautaro, spero di coronare la mia stagione da sogno

(ANSA) - ISTANBUL, 09 GIU - "Sono le due finali più importanti che un calciatore può giocare e le sensazioni sono le stesse, uniche, con la voglia di arrivare fino in fondo e coronare tutto il lavoro fatto. Siamo all'ultimo passo, ora dovremo farci trovare pronti, questa partita è troppo importante per noi e per tutto il popolo nerazzurro". Lo dice, alla vigilia della finale di Champions contro il Manchester City, per quello che definisce "un sogno molto grande".

"Il City un rivale molto difficile da affrontare per le due qualità complessive, contro di loro la personalità non può mancare, e anche il cuore - dice ancora Lautaro -,. Ci siamo preparati bene e abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli. Ora non ci rimane che mettere tutto in campo". "Per me - sottolinea - è una stagione importante, sei mesi fa ho vinto una finale mondiale, poi due trofei con l'Inter e adesso giocherò la finale di Champions contro il City: sono molto contento, e spero proprio di coronarla domani, la mia stagione: questa partita significa tantissimo per me e per i miei compagni, abbiamo avuto il grande merito di aver passato un girone con rivali come il Bayern e il Barcellona, e poi eliminare altre squadre come il Benfica e il Milan, quindi siamo arrivati in finale per il grande lavoro fatto. Io sono qui da cinque anni e sento tanta responsabilità: saremo pronti". (ANSA).