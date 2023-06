Champions: Calhanoglu carica l'Inter, "Noi siamo pronti"

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Noi siamo migliorati in tante cose, anche mentalmente. Abbiamo giocato tante finali. Domani sarà una partita complessa ma noi daremo il massimo. Noi siamo già mentalmente preparati, anche a soffrire in alcuni minuti. Noi mettiamo il cuore in campo. Io sono molto fiducioso". Alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City, Hakan Çalhanoğlu carica l'Inter.

Dalle parole del centrocampista turco trapela rispetto ma nessun timore reverenziale nei confronti della squadra di Pep Guardiola che parte da favorita.

"Giochiamo la nostra partita come sempre. Il Manchester City è forte ma noi non vediamo l'ora di fare la nostra partita.

Vogliamo scrivere la storia dopo 13 anni" dall'ultima finale di Champions raggiunta dai nerazzurri. (ANSA).