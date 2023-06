Calcio: Mondiali U20, l'Italia batte la Corea del Sud e va in finale

L'Italia batte 2-1 la Corea del Sud e conquista la finale dei Mondiali di calcio Under 20. Allo stadio argentino di Città di La Plata (stadio unico Diego Maradona) gli azzurri sono andati in vantaggio al 14' con Cesare Casadei, poi raggiunti dai sudcoreani con un rigore realizzato al 23' da Seung-won Lee; a decidere il match la rete di Simone Pafundi all'86'. L'Italia sfiderà domenica per il titolo l'Uruguay, che ha eliminato Israele.