Calcio: il 30 ottobre la consegna del Pallone d'Oro 2023

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2023 si svolgerà lunedì 30 ottobre al Théatre du Chatelet di Parigi, ha annunciato la rivista France Football, storica organizzatrice dell'evento. Nel corso della serata verranno annunciati i nomi dei successori maschili di Karim Benzema e Alexia Putellas, oltre a quelli dei vincitori degli altri premi (il trofeo Kopa per il miglior giovane giocatore inder 21 della stagione, lo Yachine trofeo per il miglior portiere, il "Premio Socrates" riservato ai calciatori impegnati in progetti sociali e di beneficenza).

I nomi dei 30 nominati per il Pallone d'Oro maschile e delle 20 giocatrici per quello femminile saranno resi noti il ;;6 settembre. (ANSA).