Calcio: colpo del Werder Brema, preso Keita del Liverpool

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Colpo di mercato del Werder Brema: il club della Bundesliga ha ufficializzato l'arrivo di Naby Keita.

Il 28enne centrocampista guineano arriva a parametro zero, dopo aver disputato l'ultima stagione in Premier League con il Liverpool.

Per Keita si tratta di un ritorno in Germania: dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia del Lipsia. (ANSA).