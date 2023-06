Spagna: Monchi ha comunicato a Siviglia che andrà via

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La stampa spagnola, in particolare 'Marca' e 'Diario de Sevilla', ne è certa: Monchi ha già comunicato al Siviglia il desiderio di interrompere il rapporto che lo lega al club, con cui di recente ha vinto l'Europa League battendo in finale la Roma. Il direttore generale, che però avrebbe una clausola di rescissione nel proprio contratto, avrebbe fatto sapere che vorrebbe prendersi un anno sabbatico per vivere a ritmi meno frenetici e godersi di più la famiglia.

Ma riflette anche su una ricca offerta avuta dall'Aston Villa, club che nella prossima stagione giocherà la Conference League e dove c'è Unai Emery, con cui ha già lavorato a Siviglia, che sta insistendo per convincerlo a 'sbarcare' in Premier, dove anche il Tottenham sarebbe interessato all'ex dg della Roma.

Monchi avrebbe deciso da tempo di andarsene, ma per comunicarlo alla società ha atteso la finale di Europa League e, con la vittoria ai rigori sulla Roma, la certezza che il Siviglia parteciperà alla prossima Champions League. "Ho bisogno di tornare a casa - le parole di Monchi riferite dal 'Diario de Sevilla' -, sento che è arrivato il momento che certe cose tornino al loro posto. Ma non sarebbe giusto non chiedere il permesso al Siviglia". Da parte sua il presidente Del Nido Carrasco non sembra intenzionato a dare via libera al suo dirigente e sostiene che "non ho motivo di pensare che Monchi possa andarsene". (ANSA).