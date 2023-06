Diversità e inclusione, la Uefa lancia il programma FootbALL

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'importanza di diversità ed inclusione nel calcio europeo sono alla base del programma FootbALL lanciato dalla Uefa, attraverso una stretta collaborazione con tutte le parti interessate per promuovere un cambiamento sociale positivo. Il programma è composto da tre pilastri - la Campagna, la Piattaforma e l'Attivazione - che uniscono tutte le iniziative, gli eventi e le campagne di sostenibilità sociale della Uefa.

"Il calcio, con il suo linguaggio universale, può abbattere le barriere e unire i cuori - è la convinzione del presidente Aleksander Ceferin - L'inclusività e l'apertura sono le chiavi che sbloccano il vero potenziale del nostro gioco. Aprendo le braccia a tutti, indipendentemente dal background, dal genere o dall'abilità, il calcio crea un campo di gioco in cui tutti si sentano i benvenuti, rispettati e apprezzati. Con l'iniziativa FootbALL, miriamo a promuovere un ambiente in cui il talento prosperi senza discriminazioni e i sogni non abbiano confini".

L'iniziativa si basa sull'impegno costante della Uefa per sfruttare il calcio come catalizzatore per promuovere un cambiamento positivo nella società, con un messaggio semplice ma significativo: nel calcio, tutti sono i benvenuti. FootbALL stimolerà nuove azioni educative e amplificherà quelle esistenti, come il programma educativo Outraged, informando ulteriormente il pubblico sugli sforzi compiuti dalla Uefa, dalle sue organizzazioni affiliate e dai partner calcistici verso l'inclusione e l'uguaglianza nel calcio europeo.

Il programma contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di sostenibilità della Uefa, che è ispirare, attivare e accelerare l'azione collettiva a sostegno della sostenibilità sociale e ambientale nel contesto del calcio europeo. (ANSA).