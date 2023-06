Calcio: U.21; Nicolato, faremo il possibile per andare ai Giochi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, ma anche la ginnasta Elisa Santoni, l'ex nuotatore Alessio Boggiatto e l'ex azzurro Marco Amelia hanno fatto visita agli Azzurrini nel raduno di Tirrenia, dove l'Italia Under 21 è al lavoro, a due settimane dall'esordio agli Europei di categoria.

Dopo le defezioni di Moise Kean e Niccolò Pierozzi, sono 27 i calciatori a disposizione di Paolo Nicolato. Martedì prossimo il tecnico dovrà scegliere i 23 che prenderanno parte al torneo e oggi ha impegnato il gruppo con un doppio turno di allenamento.

Nell'incontro avuto nel pomeriggio con gli azzurrini, Mornati, capo missione a Parigi 2024, ha fatto l'in bocca al lupo alla squadra per l'Europeo, che metterà in palio anche tre pass per i Giochi. "La squadra olimpica - ha dichiarato - è unica e all'interno ci sono anche le squadre, siete parte di una grandissima famiglia. Purtroppo il calcio ha mancato tre edizioni dei Giochi, quindi spero possiate andare avanti il più possibile all'Europeo, noi saremo qui a sostenervi". "Preparate bene l'Europeo, è bello vincerlo e poi ti dà l'opportunità di vivere l'esperienza più incredibile, le Olimpiadi" ha detto Amelia, bronzo ad Atene 2004 e poi campione del mondo nel 2006.

"Abbiamo un gruppo di cui abbiamo la massima fiducia e faremo tutto il possibile per qualificarci - ha replicato il tecnico dell'Italia - perché è una cosa che sentiamo nostra. Grazie per il vostro contributo, ce la metteremo tutta". (ANSA).