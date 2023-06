Serie B: il capocannoniere Lapadula vince il premio 'Pablito'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - L'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula conquista il premio 'Pablito', il riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria di Paolo Rossi. Si tratta del terzo trofeo per il numero 9 rossoblù - dopo essere stato Mvp a marzo e della Serie B 2022/2023 -, in una stagione in cui si è stato protagonista della squadra di Claudio Ranieri.

I suoi gol, 21 nella regular season, gli hanno permesso di ottenere il riconoscimento, succedendo così a Massimo Coda, vincitore la scorsa stagione.

Lapadula verrà premiato dal presidente della Lega B, Mauro Balata, in occasione di Cagliari-Bari, match valido per la finale playoff d'andata durante il cerimoniale pre-gara. (ANSA).