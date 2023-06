Messi: 'Non torno al Barcellona, andrò all'Inter di Miami'

"Avevo tanta voglia di tornare (al Barcellona ndr), però dopo aver vissuto ciò che ho passato e il modo in cui sono andato via, non volevo rivivere una situazione del genere. Così ho preso la decisione di andare all'Inter di Miami". In una videointervista da Parigi con il 'Mundo Deportivo', Lionel Messi annuncia la decisione di andare a giocare nella Mls, nella franchigia di cui è comproprietario David Beckham. "Dobbiamo mettere a punto dei dettagli, ma abbiamo deciso di andare avanti. Se non fosse andata in porto con il Barça, volevo andare via dall'Europa, non essere più al centro dell'attenzione e pensare di più alla famiglia".

"Non so se al Barcellona abbiamo fatto tutto il possibile per ingaggiarmi - dice ancora Messi -, sinceramente non lo so, io so ciò di cui parlavo con Xavi, che sento spesso da quando è tornato al club. Ma con il presidente Laporta ho parlato un paio di volte, e in ogni caso non volevo lasciare il mio futuro nelle mani di altri". "Ma non è stata una questione di soldi, nemmeno ne abbiamo parlato - aggiunge -. Il discorso economico per me non è mai stato un problema, né un ostacolo. Se fosse stata una questione di denaro, sarei andato in Arabia". Dopo aver ammesso che per lui il primo anno a Parigi "è stato molto difficile, poi nei primi sei mesi del secondo anno tutto è andato molto molto meglio. Ma nel mezzo della stagione c'è stato il Mondiale, e ha condizionato molto la stagione. Speravo che finisse diversamente (a Parigi ndr), in generale sono stati due anni difficili per me, ma ora sono alle spalle". E adesso c'è l'avventura in Florida: "quando ho detto che se non fosse andata bene con il Barcellona volevo uscire dal centro dell'attenzione - spiega Messi - significa andare via dall'Europa. Avevo delle offerte ma non le ho prese in considerazione, perché la mia idea era di tornare al Barcellona o andare via dall'Europa, e ancora di più dopo aver vinto i Mondiali che era ciò che mi mancava per finire la mia carriera da queste parti, e vivere il calcio in un'altra maniera, quella degli Stati Uniti. Lo vivrò più giorno dopo giorno, sempre con la responsabilità di dover vincere e di fare le cose bene, però con molta più tranquillità". "Vengo da due anni - le parole di Messi - che a livello familiare stavo male, non mi godevo i miei cari. Ho avuto un mese spettacolare quando ho vinto i Mondiali, però togliendo questo per me è stata una fase difficile. Ora voglio tornare a godermi la mia famiglia, e i miei figli".