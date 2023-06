Euro U.21: Nicolato, l'Italia deve diventare subito una squadra

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Il nostro primo obiettivo è riuscire a diventare squadra in pochissimo tempo, la coesione in tornei così brevi è fondamentale. Al di là del valore, entreranno nell'elenco dei 23 i giocatori che hanno voglia di rimanere. Mi aspetto che i ragazzi diano il 100%, questo è un momento dove o si dà tutto o non si dà niente". Lo ha detto il selezionatore dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, nella conferenza stampa che ha aperto a Tirrenia il raduno in preparazione alla fase finale degli Europei di categoria, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia.

Dopo il forfait di Moise Kean, che ha lasciato il ritiro, sono 28 gli azzurrini a disposizione di Nicolato, chiamato martedì prossimo a scegliere i 23 che faranno parte della spedizione. L'Italia nel girone affronterà Francia (22 giugno), Svizzera (25 giugno) e Norvegia (28 giugno) e per l'esordio Nicolato spera di "riuscire a mettere in campo una buona squadra". "Dopo una medaglia d'argento all'Europeo U.19, una semifinale Mondiale con l'U.20 e un quarto di finale con l'U.21, mi piacerebbe andare oltre", ha ammesso il tecnico. Oltre ad ambire ad un successo che manca da 19 anni, l'Italia comunque vuole conquistare uno dei tre pass in palio per i Giochi di Parigi 2024, dato che è dal 2008 a Pechino che non partecipa al torneo olimpico.

Nel gruppo ci sono anche Sandro Tonali e Giorgio Scalvini: "Sono contento che Sandro ci sia, mi ha sempre dimostrato disponibilità e riconoscenza. Mi auguro che anche Giorgio ci dia un grande contributo, anche perché nel ruolo di difensore centrale abbiamo avuto qualche difficoltà a causa di infortuni vari". Nicolato, infine, ha fatto i complimenti al collega Nunziata e l'in bocca al lupo all'Under 20, che domani sera sarà impegnata nella semifinale del Mondiale di categoria con la Corea del Sud. (ANSA).