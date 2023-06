Conference: Nardella, mi tingo ciocca capelli viola se vinciamo

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - "Se stasera la Fiorentina vince" la finale di Conference League contro il West Ham "mi tingo di viola una ciocca di capelli". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.

Nardella oggi partirà per Praga, sede della finale e in aeroporto a Fiumicino ha incontrato il senatore Fdi Paolo Marcheschi. "La Fiorentina mette d'accordo Pd e Fdi", ha scherzato affermando poi di non essere "informato" sulla presenza all'Eden Arena del leader di Iv e suo ex alleato Matteo Renzi. (ANSA).