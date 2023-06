Calcio: playoff serie B, domani a Cagliari il primo atto

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Tra domani e domenica si saprà quale formazione salirà dalla Serie B per unirsi a Frosinone e Genoa nel prossimo campionato di A. La finale dei playoff tra Cagliari e Bari - andata giovedì alla Unipol Domus (arbitro Maurizio Mariani) e ritorno domenica 11 al San Nicola - vede i sardi partire favoriti in casa. Gli esperti Sisal danno a 1,85 la vittoria del Cagliari, contro il 4,50 del Bari, mentre si scende a 3,40 per il pareggio. La formazione di Claudio Ranieri è avanti anche per la promozione, a 1,75, rispetto al 2,00 dei pugliesi.

La sfida tra Cagliari e Bari (ore 20:30) sarà il confronto tra due grandissimi bomber come Gianluca Lapadula e Walter Cheddira. L'attaccante di Ranieri, 25 gol stagionali, ha mostrato numeri importanti anche nei playoff avendo già colpito in tre occasioni. Ripetersi domani sera è impresa che si gioca a 2,25. Il numero 11 del Bari, invece, è ancora a secco nella fase a eliminazione di diretta. Magari si è tenuto il gol, dato a 3,50, per il momento decisivo della stagione. (ANSA).