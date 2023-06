Lega Pro, a Juventus Fc e Potenza assegnato il premio ChainOn

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Juventus FC e Potenza Calcio hanno vinto la prima edizione del Premio Innovazione ChainOn (www.chainon.it), istituito dal digital marketplace delle sponsorizzazioni nell'ambito della partnership con Lega Pro che ha avuto il via nell'ottobre 2022.

Al premio avevano diritto di partecipare tutte le squadre del campionato di Serie C, presentando i propri progetti innovativi, che potevano spaziare tra diversi ambiti: comunicazione, marketing, area tecnico/sportiva, organizzazione di eventi ed altro ancora. La Juventus ha presentato un progetto legato alla comunicazione sui social. "We The Next Gen" è una miniserie di 5 episodi pubblicata su TikTok, rivolta alla "Gen Z" internazionale (ogni puntata aveva i sottotitoli in inglese), che ha raccontato le emozioni ed il dietro le quinte dei calciatori bianconeri della squadra Next Gen in occasione delle finali di Coppa Italia. Il format ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni e Juventus è stata il primo club europeo a portare avanti un progetto di questo tipo.

Il Potenza ha portato avanti una serie di iniziative finalizzate a sviluppare ed alimentare una nuova coscienza di comunità sui valori sottesi ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. In questa prospettiva la Società ha fatto richiesta all'ONU di utilizzare la Ruota degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e così, nella stagione calcistica 2022/2023, è stato l'unico club professionistico ad aver posto, sulla manica destra della divisa da gara e sotto la patch "Lega Pro", il simbolo del principale progetto al mondo sulla sostenibilità. (ANSA).