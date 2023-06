Il Siviglia conferma Mendilibar in panchina fino al 2024

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il Siviglia ha annunciato di aver prolungato fino al giugno 2024 il contratto del proprio allenatore, Jose Luis Mendilibar fino a giugno 2024, ha detto martedì la squadra spagnola. Il tecnico basco era arrivato in Andalusia lo scorso marzo con un contratto in scadenza a giugno, per cercare di evitare alla squadra la retrocessione, ma oltre ad aver raggiunto l'obiettivo, col 12/o posto in Liga, è anche riuscito a conquistare la vittoria in Europa League, battendo ai rigori la Roma nella finale a Budapest dopo aver eliminato il Manchester United e la Juventus. (ANSA).