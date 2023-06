Euro Under 21: Nicolato convoca Calafiori per lo stage

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il difensore del Basilea Riccardo Calafiori è stato convocato dal tecnico Paolo Nicolato per lo stage della nazionale under 21 in programma da domani al 12 giugno presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. La selezione azzurra comincerà così la preparazione all'edizione numero 24 dell'Europeo di categoria, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia e che metterà in palio anche tre pass per i Giochi di Parigi 2024. Ieri, Nicolato aveva già comunicato la lista dei 28 convocati. (ANSA).