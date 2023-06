Conference League: finale con il West Ham, la Fiorentina sogna

Coppe europee, atto secondo. Va in scena la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, pronte a contendersi il trofeo alla Eden Arena di Praga. È un appuntamento con la storia per entrambe le formazioni, che tornano a centrare una finale europea a distanza di molti anni: la Viola dalla Coppa Uefa edizione 1989/90, gli inglesi addirittura dal 1975/76 (Coppa delle Coppe).

L'obiettivo degli uomini di Italiano è riportare un trofeo a Firenze dopo la Coppa Italia vinta 22 anni fa ma non solo perché, vincere la Conference, sarebbe l'unica via per accedere alla prossima Europa League, vista l'ottavo posto in classifica che ha chiuso la porta a qualsiasi competizione continentale. La missione è alla portata della Fiorentina secondo gli esperti di Sisal che, però, prevedono un match equilibratissimo: sia la Viola che gli Hammers infatti sono dati vincenti a 2,75 nei 90 minuti, con il pareggio a 3,20. L'incertezza si riflette anche nelle quote su chi alzerà il trofeo, opzione a 1,90 per entrambe.

A una settimana dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia, la più lunga della storia con i sui 146 minuti totali di gioco tra tempi regolamentari, supplementari e rigori, c'è da chiedersi se anche stavolta si andrà oltre i 90 minuti: i tempi supplementari sono un'ipotesi a 3,20 mentre per l'eventualità che il trofeo si assegni ai rigori si sale a 5,00.