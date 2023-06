Conference, Italiano: 'Sogno da sempre questa finale'

Cresce l'attesa per la Fiorentina e i suoi tifosi. Manca ormai poco alla finale di Conference League contro il West Ham, mercoledì alle 21 all'Eden Arena di Praga. Una sfida che rappresenta per i viola un appuntamento con la storia considerando che che l'ultima finale internazionale disputata risale a 33 anni fa, quella persa contro la Juventus in Coppa Uefa. ''Essere arrivati fin qui è un premio a tutti i nostri sforzi e a tutti i nostri sacrifici - ha dichiarato Vincenzo Italiano attraverso i canali della Uefa - Sono molto contento di avere la possibilità di alzare un trofeo. Era il mio sogno quando sono diventato allenatore della Fiorentina e appena ho capito che avevamo il potenziale per raggiungere questi risultati''. Per lui è una soddisfazione tripla essendo al debutto assoluto in una competizione europea. ''Per me è stata un'esperienza nuova, così pure per alcuni giocatori - ha aggiunto il tecnico viola - Dopo le prime partite però ci siamo subito adattati e le vittorie conseguite ci hanno poi permesso di lavorare con entusiasmo e con la consapevolezza che saremmo potuti arrivare fino in fondo''. Adesso c'è da salire l'ultimo scalino, il più difficile. Nella prima finale disputata in questa stagione, quella di Coppa Italia a fine maggio, l'epilogo ha lasciato l'amaro in bocca: in vantaggio dopo appena due minuti e 30 secondi grazie al gol di Nico Gonzalez la Fiorentina è stata poi rimontata e superata da uno scatenato Lautaro Martinez autore di una doppietta: così il trofeo è finito nella bacheca dei nerazzurri. ''Ora vogliamo un epilogo diverso - ha rimarcato Italiano - Al di là dell'avversario, bisogna curare qualsiasi dettaglio per evitare che ogni errore possa compromettere il risultato ed entrare in campo attenti e concentrati, anche perché il West Ham è un'ottima squadra, dotata di qualità e fisicità. Vero che in Premier League non ha fatto benissimo ma resta una formazione molto pericolosa. Non si arriva in finale per caso''. Quanto al collega David Moyes ha dichiarato: ''E' un allenatore di grande esperienza, capace di far giocare bene le proprie squadre. Lo rispetto e lo saluterò volentieri quando arriveremo a Praga. Poi, che vinca il migliore''. Al momento Italiano ha tutti a disposizione, compresi Nico Gonzalez uscito acciaccato dalla trasferta con il Sassuolo e Antonin Barak che ha smaltito l'influenza. Per domani alle 10,30 al Centro sportivo 'Davide Astori' è prevista la rifinitura aperta per un'ora ai media, poi la partenza per Praga dove lo stesso tecnico viola e due giocatori parleranno in conferenza all'Eden Arena non prima delle 19,15. Intanto si stanno mettendo in viaggio i tifosi: almeno diecimila quelli attesi nelle prossime ore e a ridosso del match nella capitale ceca mentre sono già 27.000 i biglietti venduti per assistere alla finalissima sui maxischermi allestiti nell'occasione allo stadio Franchi