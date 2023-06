Calcio: il Tottenham ha affidato la panchina a Postecoglou

(ANSA) - LONDRA, 06 GIU - Il Tottenham ha ingaggiato il tecnico australiano Ange Postecoglou che ha firmato con il club londinese un contratto di quattro anni. Nelle ultime due stagioni Postecoglou, 57 anni, ha guidato il Celtic con cui ha vinto due campionati consecutivi. "Siamo molto felici di poter avere Ange con noi - la soddisfazione del presidente del Tottenham, Daniel Levy - Ange porta una mentalità positiva e uno stile di gioco d'attacco, propositivo. Ha grandi capacità nel migliorare i giocatori così come nel lanciare i giovani talenti".

Il Tottenham era alla ricerca di un nuovo tecnico dallo scorso marzo, dopo l'addio di Antonio Conte e le brevi esperienze prima di Cristian Stellini quindi di Ryan Mason. Nell'ultima stagione Postecoglou, che diventa il primo tecnico australiano su una panchina della Premier League, ha conquistato il treble domestico con il club di Glasgow, vincendo cinque dei sei trofei in palio nel suo biennio scozzese. Nella sua carriera Postecoglou ha guidato anche la nazionale australiana, tra il 2013 e il 2017, e ha collezionato un'esperienza in Giappone, sulla panchina del Yokohama F. Marinos. (ANSA).