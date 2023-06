Calcio: Antonio Percassi, Gasperini resta all'Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 06 GIU - Il rapporto tra l'Atalanta e l'allenatore Gian Piero Gasperini prosegue. L'ha confermato il presidente Antonio Percassi una volta finito l'incontro col tecnico, l'amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico negli uffici del Gruppo Percassi in via Paglia a Bergamo. "Resta, siamo felici che rimanga con noi e spero che lo sia anche lui - ha detto il vertice societario ai cronisti presenti -. Non c'entra il rinnovo, l'importante è la disponibilità a fare ciò che vogliamo insieme". (ANSA).