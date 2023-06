Vialli: Mancini 'sarà sempre con noi, personaggio immortale'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Gianluca è stato un grandissimo calciatore, un vero uomo. Sarà sempre nei nostri cuori, è uno di quei personaggi immortali: ci ha lasciati fisicamente, ma sarà sempre con noi". A dirlo è stato il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, nel suo discorso in occasione dell'intitolazione a Gianluca Vialli del campo 3 del centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma.

Dopo il commissario tecnico ha parlato anche il capitano della nazionale Leonardo Bonucci. "Di Gianluca ricordo la sua grandezza nei piccoli gesti. Il suo primo pensiero era quello di regalare un attimo di gioia ai ragazzi che oggi sono qui con noi, ci teneva a far capire che quel che stava passando poteva essere cancellato con un semplice gesto - ha detto il difensore -. Non basta il campo di calcio per capire la grandezza di Gianluca nel donarsi e nel dare prima di ricevere. Al di là delle gesta da sportivo, lo ricorderemo come un grande uomo.

Dietro al suo sorriso, c'era un uomo di grandi valori, un esempio e un trascinatore". (ANSA).