Serie A: due giornate a Marlon e Rogerio, una a Gyasi e Amian

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Sono 12 i giocatori squalificati in Serie A dopo l'ultima giornata, di questi a saltare la prima gara della prossima stagione saranno ben 10 calciatori, mentre in due non potranno giocare lo spareggio tra Spezia e Verona.

Alcuni di questi ne salteranno ben due di incontri: Marlon, del Monza, squalificato per due gare per aver colpito con una manata alla schiena un avversario nel match con l'Atalanta e poi per aver, all'uscita dal campo, "rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irriguardosa". Per il giocatore della squadra brianzala anche una ammenda di 5.000 euro. Due turni di stop anche per Rogerio del Sassuolo, per aver "rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose". Squalifica per una sola gara, invece, per altri 8 calciatori. Cambiaghi (Empoli) e Tressoldi (Sassuolo) per doppia ammonizione negli ultimi incontri disputati; squalificati perché ammoniti da diffidati Dybala e Pellegrini (Roma), Izzo (Monza), Kouame (Fiorentina), Milinkovic Savic (Lazio), Piatek (Salernitana).

A subire subito le conseguenze delle squalifiche sarà lo Spezia.

I bianconeri di Semplici, infatti, per lo spareggio con il Verona non avranno a disposizione Gyasi, che nel match contro la Roma ha raggiunto la decima ammonizione stagionale. Sarà assente anche Amian, espulso per doppio giallo sempre nel match contro i giallorossi. I due sconteranno così il turno di squalifica proprio questa domenica. (ANSA).