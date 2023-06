L'addio di Ibrahimovic è il tema del giorno in Svezia

(ANSA) - STOCCOLMA, 05 GIU - La notizia dell'addio al calcio di Ibrahimović è stata il primo titolo sui media svedesi questa mattina. Chiamato semplicemente 'Zlatan' dagli svedesi, è considerato una delle più grandi personalità nella storia del calcio nella nazione scandinava. La sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo è stata tema di discussione ovunque, ma soprattutto nel sobborgo di Rosengård, nella città meridionale di Malmö. Rosengård, che ha una forte presenza di immigrati, è il luogo in cui è cresciuto Ibrahimović, nato in Svezia da padre bosniaco e madre croata.

L'agenzia di stampa svedese Tt ha intervistato diverse persone nel quartiere. Rabee El Ali, che ha avuto l'opportunità di incontrare Ibra diverse volte, ha detto: "L'ho visto molte volte e ho letto molto su di lui. É un gran giocatore". Ha anche ricordato gli incontri con la sua famiglia, raccontando: "Sua madre diceva sempre: 'Zlatan diventerà un grande, ha bisogno della frutta migliore'. Mi ricordo che diceva così".

"Io e quasi il 99% delle persone di qui lo amiamo. Non lo dimenticheremo e continueremo a seguirlo. Inoltre, vediamo che anche suo figlio sta giocando a calcio, quindi è motivo di orgoglio", ha dichiarato Irena Novacovic a Tt. (ANSA).