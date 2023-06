La Federcalcio di Israele vieta la Conference League al Beitar

(ANSA) - TEL AVIV, 05 GIU - Niente Conference League per il Beitar Gerusalemme, almeno per ora. Il Tribunale disciplinare della Federcalcio di Israele l'ha infatti esclusa dalla prossima edizione del torneo dopo i gravi disordini, con danni alle strutture dello stadio, avvenuti nella finale della Coppa di Israele. Per festeggiare la vittoria sul Maccabi Natanya, i tifosi del Beitar avevano invaso il campo impedendo di fatto la cerimonia di premiazione e mettendo in pericolo l'incolumità del presidente israeliano, Isaac Herzog, che assisteva all'incontro.

"Hanno trasformato la finale in una grande, vergognosa e umiliante sommossa", hanno scritto i tre giudici della disciplinare. Il Beitar, la cui tifoseria è considerata una delle più turbolente e legata all'estrema destra israeliana, è stato condannato anche ad un multa di circa 20mila euro e alla perdita di tre punti nel prossimo campionato.

La decisione della Disciplinare - più dura di quella chiesta dal Procuratore sportivo - ha stabilito anche che a giocare in Conference sia il Maccabi Netanya. La decisione è stata contestata con forza dal Beitar che l'ha definita "irragionevole e che nuoce al club" annunciando il ricorso e auspicando che "prevalga il buon senso il prima possibile, in modo da poterci preparare per l'obiettivo". Anche il ministro dello sport, Miki Zohar (Likud), si è espresso contro la sentenza: "La punizione inflitta al Beitar non rappresenta valori sportivi. La squadra ha vinto la coppa e quindi merita di giocare in Europa". (ANSA).