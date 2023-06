Juve: Pogba guarda al futuro, 'Torneremo più forti'

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - "Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte: torneremo più forti nella prossima stagione". Così il giocatore della Juventus Paul Pogba in un messaggio su Instagram alla fine della stagione. Il francese proverà a voltare pagina in vista della prossima per poter dare il proprio contributo dopo i tanti problemi fisici accusati dal suo ritorno in bianconero avvenuto nel luglio scorso. (ANSA).