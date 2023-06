Conference: Italiano, arrivare in finale era il mio sogno

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - ''Sono molto contento di disputare una finale e avere la possibilità di alzare un trofeo. Era il mio sogno quando sono diventato allenatore della Fiorentina e quando ho capito che avevamo il potenziale per raggiungere questi risultati''. Lo ha detto l'allenatore viola, Vincenzo Italiano, in un'intervista a Uefa.com in vista dall'ultimo atto di Conference League, mercoledì a Praga contro il West Ham.

''Per me era una novità allenare in Europa e così pure per alcuni giocatori - ha aggiunto il tecnico -. Dopo le prime partite però ci siamo adattati e le vittorie via via conseguite ci hanno permesso di lavorare con entusiasmo e con la consapevolezza che saremmo potuti arrivare fino in fondo. Questa finale è un premio a tutti i nostri sforzi e sacrifici''.

(ANSA).