Champions: Inzaghi, 'l'Inter vuole l'impresa come nel 2010'

"Nel 2010 l'Inter fece una impresa ed è quello che cercheremo di fare anche noi sabato. Sono due squadre diverse, penso che vincere sia nel 2010 e sia nel 2023 sarebbero due grandi imprese. Pronostico? È dal giorno che il Manchester ha battuto il Real Madrid che si dice, era preventivato, lo sanno tutti. Ma il calcio è bello per questo, non sempre vince chi è favorito". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "Decide il campo, ci sono tanti episodi e lì dovremo essere bravi ad indirizzarli nel modo giusto, soprattutto nelle finali anche se giochi contro grandi squadra sono gli episodi a fare le differenze. Dovremo essere bravi a togliere un po' di possesso palla al Manchester City perché è maestro nel farlo e poi dovremo essere bravi a gestire la palla. Ci saranno momenti in cui dovremo soffrire e altri in cui saremo più offensivi".