Champions: Inter; Inzaghi, rispetto per City ma nessuna paura

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Se ho paura di qualcosa? Stiamo sempre parlando di una partita di calcio, quindi di nulla.

Abbiamo grande rispetto del Manchester City, Guardiola è il migliore al mondo, ma non c'è nessuna paura. Siamo orgogliosi di giocarci questa finale perché l'abbiamo voluta con tutte le nostre forze, sarà l'ultima di 57 partite quest'anno". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "È sicuramente la più importante partita della mia carriera, ma penso anche la più importante dei miei giocatori, visto che in pochi l'hanno giocata. Ci ripaga degli sforzi durante l'anno, è stato un percorso lungo con tante insidie ma negli ultimi tre mesi recuperati tutti i giocatori ho avuto rotazioni più profonde e penso che l'Inter abbia fatto grandi cose". (ANSA).