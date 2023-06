Champions: Dimarco, 'per noi è sogno per City è ossessione'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Siamo orgogliosi di noi, ci siamo meritati il traguardo sul campo e ce la giocheremo alla pari.

Per noi la Champions League è un sogno, per loro è un'ossessione. Vincere è il sogno di tutti, anche per loro. Noi andiamo lì e ci giocheremo le nostre carte, sputeremo sangue e cercheremo di dare il massimo finché la partita non finisce". Lo ha detto il difensore dell'Inter Federico Dimarco, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City, citando una frase di Mourinho del 2010 quando era allenatore dell'Inter. "Come si può battere una squadra perfetta come il City? L'Inter deve fare l'Inter, usare orgoglio e forza. Se facciamo l'Inter, ci possiamo togliere delle soddisfazioni e fare grandi risultati come successo in questi anni. Bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Noi come la squadra del Triplete? Sono stati due percorsi diversi, l'Inter era una squadra forte nel 2010, lo siamo anche noi ma loro avevano giocatori esperti mentre noi siamo un gruppo giovane e stiamo vivendo questo sogno". (ANSA).