Champions: Bastoni, 'a questo punto l'Inter vuole vincere'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "È un sogno che in pochi pensavamo di raggiungere quest'anno. Siamo onorati di giocarla con la maglia dell'Inter e a questo punto vogliamo vincerla. Dovremo sfruttare al massimo l'occasione che avremo sabato perché non sappiamo quante altre volte potrà capitarci". Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, al media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "È normale che il City sia favorito. Hanno fatto 2 finali e una semifinale in 3 anni. Non c'è paura, c'è la tensione giusta e c'è felicità. Tutti sognavamo di giocare una partita così, non vedo l'ora di entrare in campo. Haaland? Ho visto un video di Rudiger che è riuscito a fermare bene Haaland. Proveremo a fermarlo anche noi ma non è Haaland contro l'Inter, è City contro Inter". (ANSA).