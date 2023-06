Spalletti: 'Ho dato tutto, lascio Napoli non per amore finito'

"Se mi faccio male da solo lasciando Napoli? Sì. Ma non lascio perché ho smesso di amare, lascio perché ho amato e ho dato tutto". Così Luciano Spalletti alla viglia della fine del torneo e della sua avventura con gli azzurri. "Nella cena con De Laurentiis - ha raccontato - abbiamo sistemato tutto in un quarto d'ora. Eravamo d'accordo che avrebbe comunicato lui la scelta. Non sono uno che cambia idea facilmente quando prende una decisione. Poi c'è stato un trionfo ed è stato giusto per noi abbracciarci, non voglio che ci siano attriti con il presidente De Laurentiis, non voglio che ci sia una divisione".

