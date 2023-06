Serie A: Napoli-Sampdoria, festa al Maradona

In campo alle 18.30 Napoli-Sampdoria DIRETTA

Scudetto vinto da un mese e ultima grande sera di festa per il Napoli che dopo 33 anni ha ritrovato il titolo dominando la stagione. Il match con la Sampdoria ha per i 50.000 del Maradona il senso dell'ultima grande notte di festeggiamento tutti uniti di una stagione perfetta, sapendo che da lunedì si volta pagina, con De Laurentiis alla ricerca del tecnico che sostituirà Spalletti, che saluterà il Maradona che ormai è nel suo cuore. "Napoli non va immaginata - spiega il tecnico - perché è molto di più dell'immaginazione, Napoli va vissuta. Probabilmente sono sempre stato un po' napoletano. In questi giorni, immaginandomi lontano da qui, ho realizzato quanto sia difficile scegliere di andar via. Il cuore e l'egoismo ti dicono che dovresti continuare perché c'è una squadra fortissima. Ma è proprio l'amore che sento che mi fa accettare la scelta. Probabilmente mi faccio male da solo lasciando Napoli, ma non lascio perché ho smesso di amare, lascio perché ho amato e ho dato tutto".

Spalletti sa di lasciare una città che lo ama, ma vuole che il sentimento resti fortissimo, per sempre. Forte in questi due anni è stata anche la tensione con il presidente De Laurentiis, con un addio e poi un abbraccio davanti alle telecamere. "Nella cena - racconta - abbiamo sistemato tutto in quarto d'ora. Siamo stati lucidi. Non sono uno che cambia idea facilmente quando prende una decisione. Poi c'è stato un trionfo ed è stato giusto per noi abbracciarci, non voglio che ci siano attriti con il presidente De Laurentiis. Nessuno dei due deve annullare l'altro, abbiamo lavorato benissimo insieme. Il senso dell'abbraccio era quello cancellare le insidie che si sentono nell'aria". Spalletti saluta una squadra con cui si è unito e incorona Kvaratskhelia re: " Kvara è un giocatore fortissimo, si avvicina a Maradona per le sue giocate e le sue accelerate da fermo. E' un grandissimo campione". Tutto pronto ora per la Coppa scudetto ma anche per i premi a Kvaratskhelia, che la Lega ha nominato giocatore dell'anno in serie A, a Osimhen, capocannoniere e attaccante dell'anno, a Kim, difensore migliore della stagione. La festa per volontà del sindaco Gaetano Manfredi si svolgerà al Maradona e per le centinaia di migliaia di tifosi davanti ai maxischermi allestiti dal Comune in tre piazze cittadine e in 17 comuni dell'area metropolitana. Dazn ha concesso che verrà trasmesso dal secondo tempo, seguito dalle premiazioni dello scudetto e dei giocatori. Si parte quindi dalle 19.15 fino al termine della festa in Piazza del Plebiscito con due schermi, Piazza Mercato, Piazza Giovanni Paolo II a Scampia e in Piazza Forcella. La festa nelle piazze sarà anche in altri 17 Comuni della provincia di Napoli da Pozzuoli a Castellammare di Stabia. L'ultimo match con festa, annuncia il Napoli, abbraccerà tutti i tifosi nel mondo con copertura televisiva dei 5 Continenti, dagli Usa all'area Mena, dalla Russia, ai collegamenti tv con Australia, Cina, Stati africani e dell'est Asia, oltre che in Europa. L'ultimo atto di gioia sarà anche di musica con show fino a notte con Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Clementino, ma anche Noa, Arisa ed Emma.