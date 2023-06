Mondiali U20, Italia batte 3-1 Colombia e vola in semifinale

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Nella notte l'Italia Under 20 ha battuto 3-1 la Colombia e si è qualificata per le semifinali del torneo iridato in corso di svolgimento in Argentina.

I ragazzi del ct Nunziata giocheranno a La Plata il prossimo 8 giugno contro la vincente tra Corea del Sud e la sorprendente Nigeria.

Per gli azzurrini nel quarto di finale giocato all'Estadio San Juan del Bicentenario sono andati in rete Casadei, Baldanzi ed Esposito. Per Casadei è il sesto gol che lo conferma in vetta alla classifica dei cannonieri di questo Mondiale. Il centrocampista del Chelsea serve l'assist per il raddoppio di Baldanzi. La terza rete azzurra arriva grazie ad Esposito. Nel finale girandola di cambi e la Colombia accorcia le distanze.

L'Italia vola a Buenos Aires per disputare la semifinale in programma l'8 giugno alle 23 che sarà trasmessa in diretta Rai.

Per conoscere l'avversaria l'Italia dovrà aspettare la vincente tra Corea del Sud e la Nigeria in campo domani alle 19.30 italiane.

Nell'altro incontro Israele ha battuto a sorpresa il Brasile per 3-2 e affronterà in semifinale la vincente tra Usa ed Uruguay.

(ANSA).