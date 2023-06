Il Torino avanti con Juric, positivo l'incontro con Cairo

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Nessuna sorpresa, ma la conferma di quanto si percepiva già ieri sera dopo gli ultimi 90 minuti di campionato: Ivan Juric rimarrà al Torino anche per la prossima stagione. Il tecnico ha ricevuto le giuste garanzie dal presidente Urbano Cairo, con il quale si è incontrato oggi, e proseguirà il suo lavoro in sella alla panchina granata.

Il Torino riprenderà la preparazione nella seconda settimana di luglio, probabilmente il 10 anche se non è ancora stata fissata una data precisa, e poi partirà per il consueto ritiro pre-campionato, con ogni probabilità a Pinzolo, in provincia di Trento. (ANSA).