Delegazione Al Hilal a Parigi, 'arrivati per prendere Messi'

(ANSA) - PARIGI, 04 GIU - La dirigenza della squadra saudita dell'Al Hilal è volata verso Parigi per siglare un mega-accordo con il sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi, in uscita dal Psg. Lo hanno detto all'Afp due fonti bene a conoscenza della questione. La delegazione saudita ha in programma di incontrare il padre e agente di Messi, Jorge, con l'obiettivo di ottenere la firma del fuoriclasse argentino nel più breve tempo possibile, secondo quanto hanno sottolineato le fonti a conoscenza di questa trattativa.

L'addio di Messi dal Paris-Saint Germain di proprietà del Qatar è stato confermato ieri del club, poi il calciatore è stato fischiato da una parte dei tifosi parigini durante e dopo la sua ultima apparizione con la maglia del Psg, chiusa con una sconfitta per 3-2 contro il Clermont.

"C'è una delegazione saudita a Parigi con un obiettivo: tornare con l'approvazione ufficiale di Messi all'offerta saudita", ha detto una fonte vicina al club. Un altro funzionario, vicino alle trattative, ha dichiarato: "Siamo nella fase finale dell'accordo. Se tutto va bene, Messi firmerà il suo nuovo contratto e Al-Hilal lo annuncerà verso il prossimo fine settimana".

Il capitano dell'Argentina campione del mondo in Qatar era anche un obiettivo dell'Inter Miami di David Beckham, mentre il Barcellona sognava un difficile, per questioni economiche, ritorno a casa del suo n.10. Ora invece la scelta di Messi sembrerebbe aver favorito l'Arabia Saudita, che sta cercando di migliorare la propria immagine e attrarre turisti e investimenti, e per farlo usa anche il 'veicolo' dello sport.

Nei mesi scorsi cè stati l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, mentre ieri il canale televisivo di stato saudita ha detto che Karim Benzema, in uscita dal Real Madrid, ha già firmato con l'Al-Ittihad di Jeddah. A questo proposito, il presidente della squadra campione saudita, e il suo vice erano nella capitale spagnola per far firmare Benzema per quello che è stato definito un "trasferimento record con il Real Madrid".

Benzema percepirebbe 100 milioni di euro all'anno, mentre l'Al Hilal (squadra che a febbraio si è qualificata per la finale del Mondiale per club a Rabat, perdendo contro il Real Madrid), è pronto a darne il doppio a Messi. (ANSA).