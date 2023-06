Spalletti, 'Kvara è un grande campione, si avvicina a Maradona'

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - "Kvara è un giocatore fortissimo, si avvicina a Maradona per le sue giocate e le sue accelerate da fermo. E' un grandissimo campione". Lo ha detto Luciano Spalletti rispondendo su Kvaratskhelia, miglior giocatore della stagione per la Lega calcio.

"Era già sulla bocca di tutti - ha raccontato ripensando all'acquisto in estate - Giuntoli me ne parlò e io diedi il mio assenso. La società è stata brava a investire e il ragazzo ci ha messo del suo, ascoltando e migliorando. Ha imprevedibilità, messo a sconquasso le difese avversarie, calcia di destro e di sinistro, ha gambe importanti e ha fatto gol di testa, va in cielo sul colpo di testa".

Il tecnico parla anche della formazione di domani per l'ultima al Maradona. "Demme e Olivera - dice - non si sono allenati, Mario Rui è rientrato da poco. Mi piacerebbe dare spazio a chi ci ha accompagnato tutto l'anno, la formazione sarà simile a quella che ha giocato più spesso. Il futuro della squadra? Non ho possibilità di dare consigli agli altri, non so dire a chi verrà neanche chi prendere". (ANSA).