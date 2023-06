Milan: Pioli, futuro Zlatan? Ne abbiamo parlato

(ANSA) - CARNAGO, 03 GIU - "Mi spiace che Zlatan non sia riuscito a essere a disposizione per domani", spiega Il tecnico del Milan Pioli alla vigilia della sfida con il Verona. "Ci ha provato, ma non è in condizione: in questi giorni abbiamo parlato, ma quel che ci siamo detti resta tra noi. Poi per quel che sarà il suo futuro, deciderà lui e deciderà il club", spiega Pioli. "Zlatan deciderà con tutta onestà e responsabilità il suo futuro, da giocatore o da non giocatore". (ANSA).