Il Barcellona vince la Champions donne, Wolfsburg battuto 3-2

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Il Barcellona ha vinto la Champions League femminile, battendo 3-2 in rimonta il Wolfsburg nella finale ad Eindhoven, in Olanda. E' il secondo successo nel torneo per la squadra blaugrana, vincitrice nel 2021 e battuta un anno fa dal Lione nel match decisivo.

Le catalane all'intervallo erano sotto di due gol, realizzati al 4' e al 37' da Pajor e Popp, ma sono riuscite a rimontare grazie alla doppietta di Guijarro e al decisivo gol della svedese Rolfo, una delle ex della partita. Il Wolfsburg puntava a conquistare per la terza volta il trofeo - che non si aggiudica dal 2014 - ma esce battuto per la quarta volta da una finale. (ANSA).